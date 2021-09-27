Солиста «Песняров» захоронили у помойки. Фанаты обратились к Лукашенко

Друзья и поклонники солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой перезахоронить исполнителя на Аллее звезд Восточного кладбища в Минске. Как сообщает NEWS.ru, возмущение вызвало место могилы «бархатного голоса Белоруссии» – по словам фанатов, заслуженного артиста похоронили возле помойки.

Фото: ТАСС ТАСС

Леонид Борткевич умер 13 апреля 2021 года. Его подруга Татьяна Ташкевич рассказала, что впала в ступор после смерти артиста. Лишь через некоторое время, когда она пошла навестить могилу певца, она задалась вопросом – почему он лежит на окраине кладбища, а не на Аллее звезд.

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«Буквально в пяти метрах от могилы стоят мусорные баки. Я собственными глазами наблюдала, как мусоровоз приезжал забирать контейнеры, неповоротливо грузил, а колесами наезжал прямо на Ленину могилу», – заявила Ташкевич.

Отметим, что на Аллее звезд похоронен другой участник «Песняров» – Владимир Мулявин, а также солист группы «Верасы» Александр Тиханович, актер Николай Еременко и иные известные люди.

Ташкевич заявила, что такая несправедливость сказалась на ее здоровье: уже несколько недель она лежит, не поднимаясь с постели, и постоянно рыдает.

«Я плачу от обиды и ощущения несправедливости. Неужели Борткевич, которому рукоплескали миллионы, которого обожал весь Советский Союз, который был лицом и голосом Белоруссии, заслужил такое отношение», – заявила Татьяна.

Экс-пиар директор Борткевича Антонина Саврасова-Абрамова подтвердила, что артист действительно похоронен вблизи от мусорных баков. Через издание от лица всех поклонников она обратилась к Лукашенко с призывом перезахоронить кумира.

«Мы – те, кто помнит и любит Леонида Борткевича, а нас очень много и в Белоруссии, и в России, и в других странах – просим за него. Уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко! Пожалуйста, отдайте распоряжение перезахоронить кумира миллионов на Аллее звёзд», — заявила она.

Саврасова-Абрамова также отметила, что сейчас группа поклонников готовит письменное обращение к президенту с официальной просьбой.

Напомним, что Леонид Борткевич – советский и белорусский эстрадный певец и музыкант. Заслуженный артист Белорусской ССР. С 1970 по 1980 и с 1999 по 2003 был солистом ВИА «Песняры», а с августа 2003 по апрель 2021 был руководителем собственного ансамбля с таким же названием.

В Советском союзе Борткевич прославился исполнением песен «Белоруссия», «Березовый сок», «Александрина», «Вероника», «Олеся» и другими, а всего за карьеру спел около 600 композиций.