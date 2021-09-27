Костюшкина обвинили в расизме

Телезрители обвинили Стаса Костюшкина в расизме из-за его фразы, произнесённой в эфире проекта «Шоумаскгоон» на НТВ. Экс-солист группы «Чай вдвоём» пошутил над разрезом глаз победителя первого сезона шоу «Маска» Анатолия Цоя, призвав российского и казахского певца корейского происхождения «проснуться». Этот выпуск вышел в эфир НТВ 25 сентября.

Фото: vk.com/stas_kostyushkin vk.com/stas_kostyushkin

Инцидент случился после выступления Стаса Костюшкина на 81-й минуте эфира. Исполнив на сцене песню из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», певец стал дожидаться оценок своих коллег. По новым правилам шоу, артисты поют только вживую и без масок, выставляя баллы друг другу без участия жюри. В какой-то момент возникла пауза, и экс-солист «Чая вдвоём» обратился к победителю первого сезона шоу «Маска» Анатолию Цою.

Просыпайся, Толя! По твоим глазам не видно, спишь ты или нет, — сказал Костюшкин.

Анатолий Цой никак не отреагировал на шутку коллеги и высоко оценил его выступление словами «Номер — пушка!». Однако поклонники Цоя в соцсетях обвинили Стаса Костюшкина в расизме.

Стас, это было жёстко и неизящно — про глаза. Неудачная шутка, расизмом попахивает, — написали комментаторы под видео выпуска в YouTube.