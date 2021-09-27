Ширвиндт покинет пост худрука Театра Сатиры

Александр Ширвиндт покинет пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в разговоре ТАСС.

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«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», – сказал он.

Как отметил театральный режиссер, он уже написал заявление об уходе в Департамент культуры Москвы. При этом Ширвиндт хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

«Мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», – заявил он.

Напомним, что советский и российский актер Александр Ширвиндт возглавлял театр с 2000 года – артист сменил на посту Валентина Плучека, который ушел в отставку по состоянию здоровья.