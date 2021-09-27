Мартиросян: "Плевать я хотел на всех комиков"

"Плевать я хотел на всех комиков, у меня нет никакой солидарности! Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность? Правда, есть и хорошие юмористы, примерные отцы и приятные ребята, я их очень люблю, но я никогда в жизни не буду отвечать за комиков. Плевать я хотел на них. Если кто-то когда-то подставился, ведет себя не по порядку, пусть сам отвечает за свои поступки. Никакой общности комиков, за которую я должен отвечать, не существует",