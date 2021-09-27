Мартиросян: "Плевать я хотел на всех комиков"

Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал, что не чувствует себя обязанным быть солидарным с другими комиками. Об этом он заявил в интервью для Youtube-шоу "А поговорить?" с Ириной Шихман.
В ходе беседы Шихман спросила юмориста, как он относится к ситуации, сложившейся с комиком Идраком Мирзализаде.
Мартиросян считает, что невозможно что-либо испортить юмором. Но современным комикам приходится быть осторожнее и стараться чувствовать границы, потому что "нервные окончания людей воспалены". Приходится куда тщательнее выбирать темы для шуток и взвешивать слова, которые комик собирается произнести.
Артист считает, что молодые комики преподносят более резкий и смелый материал, зачастую они не боятся сказать то, что с осторожностью произносят представители старшего поколения. С одной стороны, считает Мартиросян, это признак неопытности, дерзости и энергии молодости, неумения думать о последствиях. С другой стороны, именно свежая подача и развивает искусство.
"Когда ты молодой, ты не понимаешь последствий своих шагов, ты дурак, у тебя нет опыта. Ты думаешь, что можешь говорить все, что хочешь".
Напомним, в августе в Москве арестовали юмориста Идрака Мирзализаде на девять суток за шутку о том, как тяжело представителю южных народов бывает снять квартиру в столице. Эту зарисовку посчитали разжиганием национальной вражды.
Впоследствии более 30 российских стендаперов записали видеообращение в поддержку Мирзализаде. В ролике снялись Александр Незлобин, Сергей Орлов, Михаил Шац, Алексей Щербаков, Илья Соболев и другие комики.
Мартиросян, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя обязанным выражать солидарность.
"Плевать я хотел на всех комиков, у меня нет никакой солидарности! Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность? Правда, есть и хорошие юмористы, примерные отцы и приятные ребята, я их очень люблю, но я никогда в жизни не буду отвечать за комиков. Плевать я хотел на них. Если кто-то когда-то подставился, ведет себя не по порядку, пусть сам отвечает за свои поступки. Никакой общности комиков, за которую я должен отвечать, не существует",
- заявил он.