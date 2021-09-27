Евгения Медведева станет участницей «Ледникового периода»

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в новом сезоне ледового шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Первый канал».

Пока неизвестно, как герои шоу будут распределены по парам. Ожидается, что премьера состоится 2 октября. Ведущими «Ледникового периода» станут олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.