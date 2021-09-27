"Это неправильно — продавать человеческую жизнь"

"Я, конечно, не то что против. Я против, когда заведомо лишают мать ребенка. То есть только отец есть у этой девочки. Мамы у нее нет. Я против этого. Просто был договор. И ей было весело. Она была в момент принятия решения отдать яйцеклетку весела и добра",