"Это неправильно — продавать человеческую жизнь"

Резонансное признание певицы Наташи Королевой вызвало широкий отклик сред коллег в сфере шоу-бизнеса. Российские звезды эстрады и кино высказались о неоднозначном поступке артистки.
Напомним, что недавно певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь. Артистка стала донором яйцеклетки для своего близкого друга, а суррогатная мать родила ребенка. Сейчас девочке два года. Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион".
После выхода этого эпизода шоу резонансное заявление певицы стали комментировать звезды российского шоу-бизнеса.
"Такое несется, такое придумывается. Конечно, после эфира мы ожидали. Да просто ужас. Якобы Сережа на нее в суд подал. Якобы это ребенок ее подруги из Майами. Что отец ребенка, миллиардер из Америки — хозяин порносайтов. Наташу ничего не задело. Смешно просто все это. Она просто взяла и такое сделала. От всей души",
— заявила директор Наташи Королевой Марина Наринская в студии программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.
"Я, конечно, не то что против. Я против, когда заведомо лишают мать ребенка. То есть только отец есть у этой девочки. Мамы у нее нет. Я против этого. Просто был договор. И ей было весело. Она была в момент принятия решения отдать яйцеклетку весела и добра",
— высказала свое мнение певица Наталья Сенчукова.
Не осталась в стороне и 57-летняя певица Азиза, которая недавно вышла замуж за молодого мужчину и желает подарить ему детей:
"Если бы я знала, что у Наташи где-то хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала. Наташа, у меня к тебе сейчас просьба. Никто не будет знать, что это ты, если не захочешь. Я узнала, что это возможно, я была бы счастлива. Это боль и крик".
А вот актриса Татьяна Абрамова высказалась резко против поступка певицы.
"Я против этой истории. Она переходит на абсолютные коммерческие рельсы. Это определенного образа бизнес. Нельзя человеческую жизнь ставить на рельсы бизнеса. Это неправильно. Ребенок рано или поздно спросит: «А как я появился на свет?» Да я тебя купил. Это ужасно. Как это объяснить человеку. И вообще это неправильно — продавать человеческую жизнь".