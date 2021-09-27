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Тимати с новой спутницей в ресторане в Сочи сняли на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Поклонники российского хип-хоп-исполнителя Тимати заподозрили его в новом романе. Очевидцы сняли певца на видео в компании Саши Дони в одном из ресторанов курортного города Сочи. На нем видно, как Тимати и Саша входят в заведение и проходят к столику. При этом молодые люди не пытались скрыться от посетителей и спокойно общались на протяжении всего вечера.

Слухи о том, что у рэпера новая возлюбленная, появились после того, как в соцсетях Тимати этим летом были опубликованы фото, на которых фанаты заметили части тела неизвестной девушки. По ним пытливые фолловеры смогли определить, что незнакомкой является Саша Дони.

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