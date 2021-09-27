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Стали известны подробности госпитализации Гузеевой

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад

Врачи не подтвердили коронавирусную инфекцию у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку, сообщил источник в медицинских кругах.

Стали известны подробности госпитализации Гузеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации «Комсомольской правды», Гузеевой сделали компьютерную томографию (КТ) и тест на коронавирус. Оба анализа показали, что у телеведущей коронавируса нет.

Источник отметил, что телеведущая сильно переволновалась, так как боялась серьезных последствий COVID-19, которые в силу возраста могли оказаться губительными.

В свою очередь источники 5-tv.ru сообщили, что актриса находится в московской городской клинической больнице 40 в Коммунарке в состоянии средней тяжести. Отмечается, что ее госпитализировали с кашлем и высокой температурой после путешествия в Крым. Артистке провели ряд ПЦР-тестов на коронавирус, и один из них ранее показал положительный результат.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гузееву госпитализировали в Коммунарку.

В прошлом году Гузеева возмутилась тем, что жители Москвы не соблюдают режим самоизоляции.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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