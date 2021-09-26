Дизайнеры высмеяли ремонт в квартире Валерии и Пригожина

Профессиональные дизайнеры раскритиковали дорогой ремонт в квартире певицы Валерии и её мужа Иосифа Пригожина. На отделку одного квадратного метра, по мнению экспертов, звёзды потратили не менее 100 тысяч рублей, но результат оставил желать лучшего, пишет PopCornNews.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Поводом послужило видео, опубликованное Валерией в Instagram, где она показала, как её супруг убирается дома. Но профессиональные дизайнеры обратили внимание не на забавные кадры, а на интерьер жилья.

Так, эксперт по стилю Ольга Ким сказала, что её шокировал выбор отделки дома. По её мнению, ремонт вышел дорогим, но «совершенно безвкусным». И если в декоре пола и потолка угадывается стиль арт-деко, то всё остальное получается «каша».

Слишком много цвета, не свойственного данному стилю. На мой взгляд, лишним является рисунок на стенах и колоннах, выполненный из мрамора. Он повторяет рисунок пола, чем нивелирует доминантность основного акцента. Стоимость отделки запредельная. Не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр, — резюмирует стилист.

Дизайнер Алёна Санаева отметила, что ремонт в квартире Пригожина и Валерии выглядит «нелепо» из-за устаревших аксессуаров и мебели. В обивке, тканях и отделке шкафов и стен дизайнер увидела моду 15-летней давности.

Интерьер эпатажный и старомодный одновременно, — отметила эксперт.

Однако, не все поклонники звёздной пары согласились с мнением специалистов. Многие отметили, что хотели бы жить в таких апартаментах.