В смерти Андрея Панина обнаружили «украинский след»

Несколько лет назад погиб актер Андрей Панин. Мертвого Панина обнаружил совершенно случайно его друг Геннадий Русин. В квартире были лужи крови и хаос.Полиции так и не удалось выйти на след злоумышленников. Друзья покойного провели собственное расследование и пришли к сенсационным выводам, информирует Экспресс Газета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Паталогоанатомы определили, что причиной смерти стал отек мозга, который развился от черепно-мозговой травмы. На теле погибшего были многочисленные гематомы и царапины. Официальное следствие завершилось признанием смерти в результате несчастного случая. Но все обстоятельства были настолько странными, что друзья ушедшего из жизни актера ведут собственное расследование. Об этом они рассказали в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Видео дня

Расследование, которое провел Геннадий Русин, привело его на Украину. Там незадолго до смерти Андрей снимался в фильме картине «Иллюзия страха». Согласно сюжету в героя Панина заливают водку, после чего начинают жестоко избивать. Согласно списку вызовов на найденном у Панина телефоне, последним его абонентом был именно украинский режиссер.

Кстати, все близкие знали, что именно водку Панин не пил вообще никогда. Тем не менее, ее нашли в его квартире. Геннадий Русин думает что его друга могли убить новые знакомые, которые водили его в ночной клуб в Одессе.

«Найдена водка. Но Андрюха никогда не пил водку. Это для него ацетон был. Вина мог выпить, пива мог выпить. Ну и много таких моментов, которые несвойственны для Андрюхи. Телевизор почему-то был перенесен в другое место. Есть бизнесмены из Одессы, которые возили его в клуб “Ибица” постоянно. Говорил: “Крутые ребята. Вообще, такую тему предлагают”», - сообщил Русин.

Предполагается, что пр результатам расследование телеканал НТВ назовет имена убийц Панина.

Не верила в случайную смерть Панина и его мать Анна Георгиевна.