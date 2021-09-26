Мартиросян вызвал раздражение у зрителей словами о миллионных доходах

Гарик Мартиросян публично пошутил про свои якобы фантастические заработки. Так, он заявил, что телеканал заплатил ему 500 миллионов долларов.
«Я говорю: послушайте, смысл в том, что у меня очень много денег. Потому что телеканал ТНТ в 2005 году заплатил мне $500 млн. Видите, я сказал, что у меня $500 млн, и все на меня посмотрели по-другому — я стал чуть красивее, меня уже не так портит этот нос », - сказал юморист.
И сразу обратил внимание на то, что публика негативно отреагировала на его слова.
Он тут же уточнил информацию - на самом деле ТНТ заплатил ему 50 млн рублей за 10 лет. Но реакцию зрителей запомнил. Сам Гарик утверждает, что чужие заработки дают ему совсем иной посыл, рассказывает портал secretmag.ru.
«Такая вот классовая ненависть. "Что? Тебе ТНТ заплатил $500 млн?" У всех настроение испортилось сразу. Вот если бы я сидел в зале, и вышел комик и сказал: "Мне Первый канал заплатил $50 млн", — я бы сказал: "Как круто! Может, и я что-то буду делать в жизни"», - признался он в интервью Ирине Шихман.
Напомним, 47-летний шоумен, юморист, телеведущий и телепродюсер Гарик Мартиросян и его жена Жанна растят двоих детей: дочь Жасмин родилась в семье в 2004 году, сын Даниэль появился на свет в 2009 году.