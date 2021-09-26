Мартиросян вызвал раздражение у зрителей словами о миллионных доходах

«Я говорю: послушайте, смысл в том, что у меня очень много денег. Потому что телеканал ТНТ в 2005 году заплатил мне $500 млн. Видите, я сказал, что у меня $500 млн, и все на меня посмотрели по-другому — я стал чуть красивее, меня уже не так портит этот нос », - сказал юморист.