Федункив с молодым супругом живут в коттедже за 25 миллионов

Актриса Марина Федункив совсем недавно отпраздновала и свадьбу с итальянцем Стефано Маджи, и свой 50-летний юбилей. После торжеств супруги отправились в свадебное путешествие. Но дни летят, и пара вернулась в Москву - работа есть работа.

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Живут Марина и Стефано на два дома. Если кто-то из них должен задержаться в Москве допоздна, или, наоборот, выйти на работу очень рано, то они остаются в московской квартире Стефано. В прочие дни они живут в загородном доме актрисы.

Его Федункив купила еще до замужества. Коттедж из кирпича площадью в 180 кв. метров расположен в Новой Москве, при нем – участок 8 соток. Совсем рядом – лес, на территории тоже есть лесные деревья. А вот огорода у Марины нет – выращиванием овощей звезда не увлекается, да и времени на это нет. Зато есть баня, где можно отлично попариться и отдохнуть.

Супруги полюбили длительные прогулки по лесу с собаками. Стефано оценил все прелести загородной жизни. А Марина с молодых лет мечтала жить на природе.

«Да, загородный дом долго был моей главной мечтой. Я ведь росла в деревне на Украине, у бабушки с дедушкой в доме. В город - в Пермь переехала уже в сознательном возрасте. А все мы родом из детства, как говорится. Потому мне всегда и хотелось жить в доме», - рассказывала она ранее журналистам «Комсомольской Правды».

Подобные дома, как пишут СМИ, в этих местах продаются за 25-29 миллионов рублей.