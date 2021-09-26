Стоянов рассказал, что третьего актера в «Городке» никогда не было

Юрий Стоянов опроверг слухи, которые уже много лет ходят по социальным сетям и СМИ, о том, что в «Городке» было не 2, а 3 участника.

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«Городок» — сатирическая телепрограмма, которая выходила с 1993 по 2012 год. Актеры Илья Олейников и Юрий Стоянов обыгрывали шуточные сюжеты с критикой окружающей действительности.

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Слухи приписывали им третьего коллегу – некоего Владислава Петренко. Звучали даже подробности – якобы этот человек родился в 1949 году в Донецке, с 1070 года служил в Ленинградском ТЮЗе. А в 1993 году умер прямо на съемках.

Стоянов в интервью журналистам радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что эта история – вымысел. Если бы подобное случилось на самом деле, то утаить такое было бы невозможно.

«Какая конспирология? Программа «Городок» была на виду. У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это незакрытый был проект. Мы снимали на Фонтанке 26, нас все соседи знали. На каждую дату, на каждое событие можно найти отклик в программе, которая уже десять лет как нет в эфире. В «Городке» много чего интересного, в нем можно покопаться, но какой Петренко? Хоть бы посмотреть на него», - сказал актер.

По словам Стоянова, в передаче принимали участие сотрудники съемочной группы. Но это были именно второстепенные и разовые роли. А первый выпуск «Городка» увидел осенью 1993 года. Он считает, что если этот Петренко и существовал, то он умер до начала съемок передачи и уж точно не был их с Олейниковым коллегой.

«В «Городке» в основном снимались сотрудники «Городка», все вторые роли играли оператор, костюмерша, директор, водитель. Не помню я никакого Петренко. У нас бывала и массовка, бывали и вторые-третьи актеры, но это крайне редко. В «Городке все время было два человека в кадре, но никто не может вспомнить третьего, который был на равных? Пусть ищут. Это все очень смешно».

Народный артист России Юрий Стоянов призвал жителей Калининградской области вакцинироваться. Причем сделал он это весьма убедительно. После того как в Светлогорске в «Янтарь-холле» состоялся спектакль «Спасти рядового Гамлета», где актер играл главную роль, артист поклонился зрителям и сказал: