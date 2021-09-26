Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 47 тысяч рублей

"Спрашиваю: в чем дело? А мне говорят: "А ты нам плати". Я даже растерялась. Ведь я привела им спонсоров, могла даже проценты с этого иметь, но не взяла и копейки. Я не стала разбираться, а просто ушла. Оказалась не у дел", - поделилась давней историей телеведущая.