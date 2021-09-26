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«Конечно, обидно»: Вовк не хватает пенсии на путешествия

Ирина Лебедева
57 минут назад

Народная артистка РФ, телеведущая Ангелина Вовк в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ» рассказала Лере Кудрявцевой, что пенсия у нее, несмотря на все регалии, самая обычная.

Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 47 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч», - призналась бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!»

За звание народной артистки власти Москвы доплачивают ей еще 30 тысяч. Итого – 47 тысяч рублей. Для того, чтобы как-то разнообразить свою жизнь, Вовк вынуждена подрабатывать. В противном случае она не могла бы позволить себе даже путевку в санаторий, - информируют Ura.news.

« плюс эти 30 тысяч. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. На путешествия не хватает», - уточнила Ангелина.

Вовк рассказала о подлом поступке Пугачевой

Ангелина Вовк рассказала, что в свое время ушла из детской передачи из-за глубоко оскорбившего ее предложения дать взятку.

"Спрашиваю: в чем дело? А мне говорят: "А ты нам плати". Я даже растерялась. Ведь я привела им спонсоров, могла даже проценты с этого иметь, но не взяла и копейки. Я не стала разбираться, а просто ушла. Оказалась не у дел", - поделилась давней историей телеведущая.

Шоу-бизнес,Ангелина Вовк,Лера Кудрявцева,Правительство Москвы,
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