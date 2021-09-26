Ангелина Вовк назвала своих наследников

Звезда советских телеэкранов Ангелина Вовк призналась, что уже давно решила вопрос наследства, так как своих детей у нее нет, и она не хочет ругани между родственниками. Об этом она рассказала Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Фото: ТАСС ТАСС

«Не хочу, чтобы после моего ухода люди ссорились. Я постаралась по справедливости распределить. Ну, какое у меня там наследство ».

За своих внуков диктор принимает детей своих крестников - Ангелину и Анну, к тому же у актрисы есть племянник Кирилл, которому она оказывает поддержку. Вовк заявила, что все имущество распределила между родственниками.

«Я постаралась по справедливости распределиться своим наследством. Надеюсь, никого из родных не обидела. Никого и выделять не хочу, пусть спокойно примут мою волю и скажут: "Какая она молодец!"», — заявила народная артистка РФ.