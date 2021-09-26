Анна Заворотнюк позитивно оценила состояние здоровья своей мамы. Она надеется, что развитие болезни остановилось, и качество жизни ее родительницы значительно улучшится, о чем она и сказала своим подписчикам.

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Рак головного мозга – тяжелейшая болезнь, однако актрисе удалось добиться ремиссии. Анастасия долгое время лечилась в клиниках, затем медики отпустили ее на домашнее лечение.

Семья в свое время приняла решение не выносить на публичное обсуждение тему болезни актрисы, и строго соблюдает установленное правило.

Сейчас актрису оберегают и от навязчивого внимания публики, и от представителей прессы. Все необходимое для нее делают родственники, также при ней есть сиделка.

Но судьба народной любимицы волнует пользователей интернета. Поскольку сама Заворотнюк не выходит в социальные сети, все вопросы задают ее дочери Анне. Вот и на этот раз одна из подписчиц спросила у девушки, как ее мама себя чувствует, и попросила совместную фотографию

Анна ответила, но излишне любопытство тут же пресекла.

«Она боец, все будет хорошо. Совместное фото мы не выложим, для чего это?»