Анна Заворотнюк позитивно оценила состояние здоровья своей мамы. Она надеется, что развитие болезни остановилось, и качество жизни ее родительницы значительно улучшится, о чем она и сказала своим подписчикам.
Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Рак головного мозга – тяжелейшая болезнь, однако актрисе удалось добиться ремиссии. Анастасия долгое время лечилась в клиниках, затем медики отпустили ее на домашнее лечение.
Семья в свое время приняла решение не выносить на публичное обсуждение тему болезни актрисы, и строго соблюдает установленное правило.
Сейчас актрису оберегают и от навязчивого внимания публики, и от представителей прессы. Все необходимое для нее делают родственники, также при ней есть сиделка.
Но судьба народной любимицы волнует пользователей интернета. Поскольку сама Заворотнюк не выходит в социальные сети, все вопросы задают ее дочери Анне. Вот и на этот раз одна из подписчиц спросила у девушки, как ее мама себя чувствует, и попросила совместную фотографию
Анна ответила, но излишне любопытство тут же пресекла.
«Она боец, все будет хорошо. Совместное фото мы не выложим, для чего это?»
В августе 2019 года появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что актриса находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении ее состояния и прохождении реабилитации. СМИ писали, что Заворотнюк вернулась в свой дом в Подмосковье.