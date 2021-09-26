Эпатажный рэпер Моргенштерн идет по пути своих старших коллег по цеху. Многие успешные представители шоу-бизнеса стремятся диверсифицировать источники доходов. Один ресторан у Алишера уже есть - Kaif Provenance – правда, как пишут СМИ, он терпит убытки. А сегодня рэпер открыл в центре столицы бургерную - Kaif Burger.

Что ж, база для экспериментов у молодого музыканта имеется. Как рассказывает СтарХит, только в этом году он заработал не менее 500 миллионов рублей. Правда, он теперь человек семейный и приобрел для семьи загородный дом. Но и на точку общепита тоже потрачено не последнее.

А потрачено, судя по всему, не так мало. В помещении сделан достаточно дорогой ремонт. Предполагается, что подавать клиентам будут качественные продукты.

«Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провел исследования и выяснил, что 100% людей - едят!», - шутит Алишер.

Цены – в рамках того, что обычно просят за похожий фаст-фуд. То есть, это заведение, куда может зайти перекусить обычный человек. Есть и фирменные бургеры – от Алишера – за 666 рублей и от Славы Марлоу за 448.

Открытие обошлось без скандалов и особого эпатажа. Единственное – перерезать ленточку рэпер сам не стал – пригласил случайного зрителя из толпы.