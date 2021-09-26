«Это не искусство!»: Поргина обругала спектакль Богомолова

Людмила Поргина категорически не приемлет творческих изысканий Константина Богомолова. И, если Ксения Собчак восхищена талантом своего супруга, то вдова Николая Караченцова его постановки считает издевательством над искусством, - сообщает портал blitz.plus.

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Актрису возмущает, что художественный руководитель берется по своему вкусу переписывать и интерпретировать классические произведения.

«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется! Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто. Это страшное время», - ругается Поргина.

Богомолов, по ее мнению – вовсе не человек искусства. Равно как и его супруга Ксения Собчак.

«Пусть они с Ксенией Собчак объединяются, они поженились, все хорошо, но это не искусство — ни она, ни он».