Дибров обрушился с проклятиями на взломавших его аккаунт хакеров

Дмитрий Дибров пострадал от атаки хакеров, причем отчасти по собственной вине. Он активировал опасную ссылку, которую ему прислали мошенники, и лишился аккаунта в инстаграме. За возврат микроблога воришки затребовали у телеведущего 1000 долларов.

Фото: Instagram Instagram

Дибров, конечно, отказал. Тогда от его имени стали собирать деньги на лечение якобы тяжело больной Полины Дибровой.

Дмитрий просто взбешен этой ситуацией. В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ он разразился проклятьями в адрес хакеров.

«Вот так, ставят под удар здоровье совершенно неизвестной тебе женщины. А слово, в общем, — это удар. Будь ты проклят, и будь прокляты твои родители, которые неудачники в жизни, воспитали такую шавку, как ты!»

Дибров надеется, что со временем государство разработает защиту и искоренит возможности наживаться на честных людях. Ведь Дмитрий – далеко не единственный, кто пострадал от кражи аккаунта в социальной сети. Три недели назад с подобной атакой столкнулась Лариса Долина. Певица до сих пор не может восстановить свою страничку в инстаграме.

«Если у Ларисы Александровны крадут, то, товарищи, что я могу сказать? У этих прохиндеев нет никакого уважения ни к таланту, ни к возрасту!» - возмущен телеведущий.