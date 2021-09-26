В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дибров обрушился с проклятиями на взломавших его аккаунт хакеров

Ирина Лебедева
59 минут назад

Дмитрий Дибров пострадал от атаки хакеров, причем отчасти по собственной вине. Он активировал опасную ссылку, которую ему прислали мошенники, и лишился аккаунта в инстаграме. За возврат микроблога воришки затребовали у телеведущего 1000 долларов.

Дибров обрушился с проклятиями на взломавших его аккаунт хакеров
Фото: InstagramInstagram

Дибров, конечно, отказал. Тогда от его имени стали собирать деньги на лечение якобы тяжело больной Полины Дибровой.

Дмитрий просто взбешен этой ситуацией. В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ он разразился проклятьями в адрес хакеров.

«Вот так, ставят под удар здоровье совершенно неизвестной тебе женщины. А слово, в общем, — это удар. Будь ты проклят, и будь прокляты твои родители, которые неудачники в жизни, воспитали такую шавку, как ты!»

Дибров надеется, что со временем государство разработает защиту и искоренит возможности наживаться на честных людях. Ведь Дмитрий – далеко не единственный, кто пострадал от кражи аккаунта в социальной сети. Три недели назад с подобной атакой столкнулась Лариса Долина. Певица до сих пор не может восстановить свою страничку в инстаграме.

«Если у Ларисы Александровны крадут, то, товарищи, что я могу сказать? У этих прохиндеев нет никакого уважения ни к таланту, ни к возрасту!» - возмущен телеведущий.

Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире шоу «Вечерний Ургант» признался, что ему неоднократно предлагали взятку за победу в программе «Кто хочет стать миллионером.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Дмитрий Дибров,НТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители