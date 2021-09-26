Гадалка обещала Киркорову еще 20 лет жизни

Король отечественной попсы Филипп Киркоров на здоровье не жалуется. Однако годы бегут – певцу уже 54, и, очевидно, он уже задумывается о вечности.

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На выставке в галерее Андрея Бартенева Филиппа Бедросовича познакомили с известной гадалкой. Артист первым делом поинтересовался, сколько лет ему еще отмеряно судьбой, - информирует Экспресс Газета.

Ворожея не поскупилась – по ее мнению, впереди у звезды эстрады еще целых два десятилетия. Киркорова это обрадовало. Своими мыслями он поделился в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Поживу еще лет 20! Почему 20? Потому что старость дурно пахнет. Я не хочу входить в такую историю, что все вокруг умрут, а я буду один жить», — прокомментировал он предсказание.

Более того, гадалка, очевидно, сообщила Филиппу, где и как он перейдет в иной мир. Правда, этими подробностями артист с публикой не поделился. Но зато сказал, что в авиакатастрофе не погибнет точно и пригласил всех летать вместе ним в одном самолете, поскольку он дает гарантию безопасности.

На выставке демонстрировались картины художника Алексея Гурского. Живописец изобразил звезд шоу-бизнеса в образах героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Киркорова он увидел Воландом.

«Меня люди видят именно Воландом, демоном, чертом. Я не знаю Я на самом деле очень светлый человек. Я далек от этой чернухи, может, поэтому мне Бог по башке иногда давал», — отметил певец.