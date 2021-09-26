В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Гадалка обещала Киркорову еще 20 лет жизни

Ирина Лебедева
14 минут назад

Король отечественной попсы Филипп Киркоров на здоровье не жалуется. Однако годы бегут – певцу уже 54, и, очевидно, он уже задумывается о вечности.

Гадалка обещала Киркорову еще 20 лет жизни
Фото: InstagramInstagram

На выставке в галерее Андрея Бартенева Филиппа Бедросовича познакомили с известной гадалкой. Артист первым делом поинтересовался, сколько лет ему еще отмеряно судьбой, - информирует Экспресс Газета.

Ворожея не поскупилась – по ее мнению, впереди у звезды эстрады еще целых два десятилетия. Киркорова это обрадовало. Своими мыслями он поделился в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Поживу еще лет 20! Почему 20? Потому что старость дурно пахнет. Я не хочу входить в такую историю, что все вокруг умрут, а я буду один жить», — прокомментировал он предсказание.

Более того, гадалка, очевидно, сообщила Филиппу, где и как он перейдет в иной мир. Правда, этими подробностями артист с публикой не поделился. Но зато сказал, что в авиакатастрофе не погибнет точно и пригласил всех летать вместе ним в одном самолете, поскольку он дает гарантию безопасности.

На выставке демонстрировались картины художника Алексея Гурского. Живописец изобразил звезд шоу-бизнеса в образах героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Киркорова он увидел Воландом.

«Меня люди видят именно Воландом, демоном, чертом. Я не знаю Я на самом деле очень светлый человек. Я далек от этой чернухи, может, поэтому мне Бог по башке иногда давал», — отметил певец.

Певец Филипп Киркоров каждый год тратит на дизайнерские наряды почти 130 миллионов рублей. Сейчас у него около 300 тысяч единиц одежды. Места, где ее можно хранить, у певца тоже хватает – он владеет несколькими роскошными домами в России и за границей.

Шоу-бизнес,Андрей Бартенев,Филипп Киркоров,НТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители