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Гулькина снова обвинила Пугачеву в препятствовании молодым артистам

Газета.Ruиещё 4
19 минут назад

Певица Наталия Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ снова обвинила эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву в том, что она препятствовала продвижению молодых артистов.

Гулькина обвинила Пугачеву в препятствовании молодым артистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гулькиной, ее удивило, что после предыдущей критики со стороны Гулькиной Пугачева в соцсетях намекнула, что о ней распространяют ложь.

«Если этого ничего не было, то, наверное, можно было это все оставить незамеченным, промолчать. И никто бы даже не узнал, но она огласила. Буду собирать факты. У меня есть подтвержденная информация. А что я видела с той стороны хорошего? Никто не предложил поучаствовать ни в одном концерте. Это не моя выдумка, не моя придумка», — цитирует Гулькину Teleprogramma.

Певица добавила, что в излишнем влиянии на эстраду Пугачеву обвиняла покойная певица Валентина Легкоступова.

Наталия Гулькина — экс-солистка популярной в 1990-е группы «Мираж». До этого она заявила о способности Пугачевой «рушить карьеры» артистов.

Шоу-бизнес,Валентина Легкоступова,Наталия Гулькина,Алла Пугачева,НТВ,
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