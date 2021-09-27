Гулькина обвинила Пугачеву в препятствовании молодым артистам

«Если этого ничего не было, то, наверное, можно было это все оставить незамеченным, промолчать. И никто бы даже не узнал, но она огласила. Буду собирать факты. У меня есть подтвержденная информация. А что я видела с той стороны хорошего? Никто не предложил поучаствовать ни в одном концерте. Это не моя выдумка, не моя придумка», — цитирует Гулькину Teleprogramma.