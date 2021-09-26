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Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Советская и российская актриса Елена Проклова пожаловалась на свою пенсию — она получает 18 тысяч рублей. Этим она поделилась в интервью Day.ru.

68-летняя актриса также поделилась своими планами на будущее — она собирается жить в Сочи, где сейчас строит дом. По ее словам, других источников дохода у нее нет.

«Ну, 18 тысяч пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О "подушке безопасности" надо было заботиться раньше», — рассказала актриса.

Ранее Проклова возмутилась поведением россиян на пляжах Сочи. «Там — орущие, злобные взрослые, которые бьют своих детей по заднице: "Не кидай в тетю камни! Сколько тебе можно говорить...". И грязное море, в которое заходить не хочется», — заявила Проклова, добавив, что не желает отдыхать на подобном море.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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