Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тысяч рублей

68-летняя актриса также поделилась своими планами на будущее — она собирается жить в Сочи , где сейчас с троит дом. По ее словам, других источников дохода у нее нет.

«Ну, 18 тысяч пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О "подушке безопасности" надо было заботиться раньше», — рассказала актриса.