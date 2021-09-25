В спальне Бритни Спирс 13 лет велась аудиозапись

Алекс Власов, бывший охранник американской певицы Бритни Спирс, рассказал , что жизнь звезды на протяжении 13 лет опекунства была прозрачной из-за установленных везде видеокамер и подслушивающих устройств, - пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Фото: Instagram Instagram

В последнее время Бритни Спирс пытается освободиться от опеки отца, который с 2008 года по решению суда контролирует ее жизнь, в том числе, многомиллионное состояние. Опекунство мужчина получил из-за психологических проблем, с которыми столкнулась певица 13 лет назад.

Бритни заявила в суде, что ее отец использует права опекуна к своей выгоде. Суд разрешил ей нанять собственного адвоката.

Власов сообщил, что отец звезды и нанятая им охранная фирма вели активное наблюдение за Спирс и тайно делали записи из ее спальни, в том числе ее общения с молодым человеком и детьми.

Телефон Бритни Спирс был под наблюдением при помощи определенных технических настроек. Ее отец и бывший бизнес-менеджер Робин Гринхилл. могли отслеживать все сообщения, звонки, заметки, историю браузера и фотографии.

Газета отмечает, что Власов предоставил в качестве доказательств электронные письма, сообщения и аудиозаписи.. Бывший охранник утверждает, что руководство настаивало на том, что подобные меры были необходимы исключительно для защиты певицы, и что она по доброй воле находилась под опекой.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем.