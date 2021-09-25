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За звездным дизайнером охотится сосед

Ирина Лебедева
19 минут назад

Аполлон Байгакофф, дизайнер одежды, стал жертвой преследования в собственном доме. Ему пришлось приобрести электрошокер и газовый баллончик для защиты, а таже установить камеры видеонаблюдения.

За звездным дизайнером охотится сосед
Фото: InstagramInstagram

Началось все с того, что соседу снизу не понравилась громкая музыка – Аполлон с друзьями устраивал вечеринку. Сосед пришел выяснять отношения.

«Передо мной стоял сосед снизу. Он еле держался на ногах, а в его руках была изрядно распитая бутылка водки. Мужчина возмутился громкой музыке, кричал и громил все вокруг. Я убавил громкость и выставил его за дверь, но на этом дело не закончилось».

Потом мужчина стал писать всякие гадости в общий чат дома. Он угрожал молодому человеку и не стеснялся в выражениях.

«Теперь музыка будет звучать у него на похоронах», «С дебилами только так и надо».

Дальше – больше. Дизайнеру хотели вскрыть дверь. Сосед взял в помощь какого-то дружка, и они пытались открыть замок. Дверь выдержала, но заявление в полицию Байгакофф все же написал.

Настоящую причину причину подобного преследования Аполлон назвать затрудняется. Он предполагает, что она кроется в зависти – возможно, финансовые дела соседа плохи, а у дизайнера дорогая машина, шикарный ремонт и явно высокий уровень жизни.

В Вологде пьяный мужчина пришел к шумным соседям и затеял с ними драку. В ответ 17-летний сын хозяев квартиры и его 18-летний приятель сломали оппоненту ребра.
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