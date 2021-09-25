За звездным дизайнером охотится сосед

«Передо мной стоял сосед снизу. Он еле держался на ногах, а в его руках была изрядно распитая бутылка водки. Мужчина возмутился громкой музыке, кричал и громил все вокруг. Я убавил громкость и выставил его за дверь, но на этом дело не закончилось».