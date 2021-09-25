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Малькова посоветовала Макеевой не бояться за свою квартиру

Ирина Лебедева
39 минут назад

Не утихают распри между бывшей и нынешней супругами строителя Романа Малькова. Недавно Анастасия Макеева решила напомнить Светлане Мальковой о материнском долге и потребовала, чтобы та приехала в Москву и пообщалась со своим старшим сыном. Андрей, напомним, решил жить с отцом и мачехой и перебрался к ним в Москву. А о родной матери парень отзывался достаточно нелицеприятно.

Малькова посоветовала Макеевой не бояться за свою квартиру
Фото: InstagramInstagram

При этом Анастасия потребовала, чтобы встреча матери с сыном произошла вне стен ее квартиры, поскольку там слишком чисто и светло, чтобы принимать подобных особ (имелась в виду Светлана).

Малькова в сторис инстаграма ответила актрисе.

«Успокойся, Анастасия, ради Бога! Как только я буду в Москве, естественно встречусь с сыном. Не переживай за свою квартиру. Мест для встреч полно».

И посоветовала не слишком входить в раж: жизнь - это не театральная сцена.

«Что за спектакль ты опять разыгрываешь. Играй на сцене, а не в соцсетях. Судами хватит пугать, делай, что хочешь. Да и живи ты, как хочешь. Утомила ты всех, ей Богу».

Роман развелся с предыдущей супругой Светланой и заключил брак с Анастасией. В результате первая семья осталась практически без средств к существованию – денег на содержание детей Роман не выплачивал.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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