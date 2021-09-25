Федункив рассказала, что едва не стала алкоголичкой

Марина Федункив, российская актриса и певица, до недавнего времени была очень несчастлива в личной жизни. Ее первый брак распался из-за постоянных измен супруга. Второй муж пристрастился к наркотикам и много лет терроризировал Марину. В какой-то момент она начала топить горе в бутылке, - пишет Экспресс Газета.

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Об этом звезда рассказала в интервью программе «Однажды » на канале НТВ.

Особенно трудными были годы, прожитые с наркоманом. Мужчина в буквальном смысле выбивал из артистки деньги на дозу. При этом Федункив требовалось держать марку – она не могла позволить себе потерять работу.

«Мягко скажем, это было не очень время. Когда дома ад происходит, а нужно приходить и нести позитив. Когда ты приходишь с камнем на душе, а тебе нужно юморить», — рассказала она.

Тяжелая обстановка дома так измучила актрису, что она стала все чаще и чаще прикладываться к спиртному, ища в нем утешение и забвение. К счастью, у звезды хватило силы воли остановиться, расстаться с алкоголем и в целом изменить личную ситуацию.

«Было такое, что я выпивала, но это утопия, потому что еще хуже становилось, для меня это не было спасением. Я давала волю эмоциям, а эмоции мои были не самые радужные, и я еще больше рыдала. Я поняла, что так себя закопаю».

Позднее пришло и семейное счастье. Около месяца назад Марина вышла замуж за Стефана Маджи. Ее супруг – итальянец, но по работе связан с Россией.