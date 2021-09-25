«Она не вернется»: психолог прокомментировала развод Гагариной

«Он не являлся равным ей, поэтому она от него и ушла. Здесь речь не только о финансах, в целом об энергетике в паре. Если проследить, то в его ранних сообщениях в соцсетях можно увидеть, что он часто жалуется на перелеты, как ему было тяжело, как он страдал. А Полина никогда подобного не писала, она выполняла мужскую роль, буквально забрав мужское место Дмитрия», — говорит эксперт.