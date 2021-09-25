«Она не вернется»: психолог прокомментировала развод Гагариной

Брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, по мнению психолога Айгуль Хуснетдиновой, был изначально обречен. И те скандалы, которые происходят между экс-супругами после его расторжения – лишь продолжение прошлых проблем. И не потому, что Гагарина – звезда, а Исхаков – просто фотограф, каких тысячи.
Чуть менее года назад Полина Гагарина официально развелась. Ее брак с Дмитрием Исхаковым продлился шесть лет, у них общая дочь. После расставания Дмитрий не раз пытался устроить неприятности бывшей супруге, разменной монетой оказался ребенок. А недавно он подал на Полину в суд, поскольку у него есть свое мнение по поводу воспитания дочери.
Хуснетдинова убеждена, что все дело в разности характеров, - сообщает «Московский комсомолец».
«Он не являлся равным ей, поэтому она от него и ушла. Здесь речь не только о финансах, в целом об энергетике в паре. Если проследить, то в его ранних сообщениях в соцсетях можно увидеть, что он часто жалуется на перелеты, как ему было тяжело, как он страдал. А Полина никогда подобного не писала, она выполняла мужскую роль, буквально забрав мужское место Дмитрия», — говорит эксперт.
Специалист считает, что Дмитрию Исхакову нужна женщина-мама. Понина «выросла» из таких отношений. Дмитрию сложно с этим смириться, поэтому он пытается воздействовать на бывшую жену через ребенка.
« по его сообщениям в блоге, у него во всем виновата Полина, она все запрещает: не дает видеться с ребенком и так далее. Видимо, Дмитрий хочет, чтобы Полина вернулась, но она не вернется. Потому что ей не нужен еще один ребенок».
Ранее исполнительницу обвинили в плагиате: певица Ольга Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Кормухина уверена, что певица присвоила аранжировку, созданную ею и Алексеем Беловым.