Российская актриса Мария Шукшина очень резко высказалась по поводу широко разрекламированного нового шоу телеведущей Анастасии Ивлеевой под названием «Королевские кобры». Мария заявила, что представление следует запретить, поскольку оно потенциально развращает зрителей и, особенно, детей.

По мнению актрисы, шоу – еще один удар по духовно-нравственным ценностям общества, которые и так трещат по всем швам, - пишет "5 Канал".

Шоу, которое еще пока не предъявлено рублике, уже наделало немало шума и вызвало неоднозначную реакцию. Ивлеева выкладывает в интернет фрагменты будущей передачи, многие считают это зрелище скандальным.

В проекте телеведущая собрала 36 травести-див. Это мужчины, одетые и накрашенные, как женщины. Предполагаются танцевальные и песенные баттлы, и прочие перфомансы.

У постановки маркировка возрастного ограничения – 18+, но все, что попадает во всемирную паутину, может быть доступно – в том числе и детям.