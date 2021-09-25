«Только оправляюсь от этого удара»: внук Стеклова лишился полумиллиона

«В тот момент все вокруг говорили только о криптовалюте. И хотя я ничего не понимал в этом, но деньги вывел, несколько недель поизучал, и перевел все деньги, доложив еще немного акций, в криптовалюту. Не буду углубляться, короче, попал, как в казино: заработал какую-то сумму, потом потерял. Но на тот момент я уже понял, что могу заработать, начал докладывать, старался отыграться, а сумма проигрыша лишь росла.