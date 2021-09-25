«Только оправляюсь от этого удара»: внук Стеклова лишился полумиллиона

Данила Стеклов, внук знаменитого российского актера театра и кино Владимира Стеклова и сам актер, признался, что в школе был двоечником, а позднее был зависим от наркотиков и алкоголя. Об этом он рассказал журналу WomanHit.
Данила Стеклов в детстве учился плохо, правда, любил театр и книги. Темп не менее, по его словам, он смог самостоятельно поступить в творческий вуз. После окончания учебы молодой актер активно снимается в кино.
Данила женат, у него маленький сын. По словам Стеклова, именно рождение наследника заставило его стать серьезнее и ответственнее. Он смог избавиться от влечения к запрещенным веществам и изменил отношение к алкоголю.
«Я прошел через это уже в аккуратном режиме года три назад. А как сын родился, со всем этим завязал, даже с алкоголем аккуратнее стал», - сообщил он.
Стремление заработать денег для семьи, правда, привело его к большим финансовым потерям. Данила стал изучать рынок модной нынче криптовалюты. Рискнул вложиться – и сначала дело пошло.
«Год назад я увлекся акциями фондового рынка. Немножко начал изучать это. Купил какие-то курсы. И в итоге заработал три тысячи долларов».
Удача окрылила, и молодой актер решил, что упускать такую возможность нельзя. Дело закончилось большими финансовыми потерями.
«В тот момент все вокруг говорили только о криптовалюте. И хотя я ничего не понимал в этом, но деньги вывел, несколько недель поизучал, и перевел все деньги, доложив еще немного акций, в криптовалюту. Не буду углубляться, короче, попал, как в казино: заработал какую-то сумму, потом потерял. Но на тот момент я уже понял, что могу заработать, начал докладывать, старался отыграться, а сумма проигрыша лишь росла.
Я тут так погорел, потерял полмиллиона рублей. Попался. Аж жуть! Только-только оправляюсь от этого удара. Такое ощущение, что меня ограбили», - признался Данила.
Актер Владимир Стеклов рассказал, что после расставания с актрисой Александрой Захаровой, дочерью известного режиссера, остался без крыши над головой. Как он признался на передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», несмотря на это, он не держит зла на бывшую супругу.