В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Только оправляюсь от этого удара»: внук Стеклова лишился полумиллиона

Ирина Лебедева
1 час назад

Данила Стеклов, внук знаменитого российского актера театра и кино Владимира Стеклова и сам актер, признался, что в школе был двоечником, а позднее был зависим от наркотиков и алкоголя. Об этом он рассказал журналу WomanHit.

«Только оправляюсь от этого удара»: внук Стеклова лишился полумиллиона
Фото: InstagramInstagram

Данила Стеклов в детстве учился плохо, правда, любил театр и книги. Темп не менее, по его словам, он смог самостоятельно поступить в творческий вуз. После окончания учебы молодой актер активно снимается в кино.

Видео дня

Данила женат, у него маленький сын. По словам Стеклова, именно рождение наследника заставило его стать серьезнее и ответственнее. Он смог избавиться от влечения к запрещенным веществам и изменил отношение к алкоголю.

«Я прошел через это уже в аккуратном режиме года три назад. А как сын родился, со всем этим завязал, даже с алкоголем аккуратнее стал», - сообщил он.

Стремление заработать денег для семьи, правда, привело его к большим финансовым потерям. Данила стал изучать рынок модной нынче криптовалюты. Рискнул вложиться – и сначала дело пошло.

«Год назад я увлекся акциями фондового рынка. Немножко начал изучать это. Купил какие-то курсы. И в итоге заработал три тысячи долларов».

Удача окрылила, и молодой актер решил, что упускать такую возможность нельзя. Дело закончилось большими финансовыми потерями.

«В тот момент все вокруг говорили только о криптовалюте. И хотя я ничего не понимал в этом, но деньги вывел, несколько недель поизучал, и перевел все деньги, доложив еще немного акций, в криптовалюту. Не буду углубляться, короче, попал, как в казино: заработал какую-то сумму, потом потерял. Но на тот момент я уже понял, что могу заработать, начал докладывать, старался отыграться, а сумма проигрыша лишь росла.

Я тут так погорел, потерял полмиллиона рублей. Попался. Аж жуть! Только-только оправляюсь от этого удара. Такое ощущение, что меня ограбили», - признался Данила.

Актер Владимир Стеклов рассказал, что после расставания с актрисой Александрой Захаровой, дочерью известного режиссера, остался без крыши над головой. Как он признался на передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», несмотря на это, он не держит зла на бывшую супругу.

Шоу-бизнес,Александра Захарова,Владимир Стеклов,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители