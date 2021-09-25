Крапивина объяснила, почему никогда не вернется к Лободе

«Я объявила, что заканчиваю с Лободой и ухожу, потому что Света была моим единственным артистом на протяжении многих лет. Но уйти совсем я не могу. Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова. Хочу заниматься менеджментом артиста и давать дорогу молодым», - сказала она.