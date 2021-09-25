Крапивина объяснила, почему никогда не вернется к Лободе

Продюсер Нателла Крапивина рассказала, что работа на Светлану Лободу занимала практически все ее время – и жить в таком режиме ей больше не хочется.
Нателла, много лет бывшая продюсером певицы Лободы, летом отказалась работать со своей артисткой. Скандал случился из-за того, что девушка резко высказалась по поводу союза Киркоров - Манукян, заявив, что на ее родине (а это – Кавказ) из таких персонажей делали шашлыки. Король отечественной поп-музыки молчать не стал, а Светлана Лобода встала на его сторону. Об этом пишет Экспресс Газета.
Крапивина сначала объявила об уходе из шоу-бизнеса в принципе. Но позднее все же изменила свое решение. Свою позицию продюсер озвучила в интервью программе «Кино в деталях» на канале СТС.
«Я объявила, что заканчиваю с Лободой и ухожу, потому что Света была моим единственным артистом на протяжении многих лет. Но уйти совсем я не могу. Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова. Хочу заниматься менеджментом артиста и давать дорогу молодым», - сказала она.
В 2013 году ряд интернет-изданий опубликовали информацию о романтических отношениях между Крапивиной и Лободой.