Кудрявцева призналась, что болезнь делает ее несчастной

«Счастье - это когда ничего не болит, особенно душа. У тебя и близких», «Ощущение, что ты здорова и ничего не болит — это счастье», «Вот и у меня когда не болит голова, я счастлива», «Счастье - это когда близкие живы и здоровы!», «Счастье - это когда ничем не болеешь! И точка! Не дай бог жить с болью».