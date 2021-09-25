Кудрявцева призналась, что болезнь делает ее несчастной

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на невыносимые головные боли. Она страдает мигренью, а по осени этот недуг у нее обостряется. Никакие лекарственные средства существенного облегчения не приносят. Плюс высокая занятость на работе, которая не дает как следует отдохнуть и отлежаться. Кудрявцева признается, что ей так плохо, что для счастья нужно лишь одно – чтобы не болела голова.
Своей бедой Лера поделилась с подписчиками в инстаграме. Заодно и спросила – что они считают счастьем?
«Вы задумывались о том, что делает вас счастливым? Я понимаю, что счастье — это, возможно, минутное ощущение, но все же. Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой. У вас как с понятием «счастье»?
Фолловеры согласились с Кудрявцевой – главное все-таки здоровье.
«Счастье - это когда ничего не болит, особенно душа. У тебя и близких», «Ощущение, что ты здорова и ничего не болит — это счастье», «Вот и у меня когда не болит голова, я счастлива», «Счастье - это когда близкие живы и здоровы!», «Счастье - это когда ничем не болеешь! И точка! Не дай бог жить с болью».
Год назад Лера сообщала, что начала новый курс лечения в попытке избавиться от приступов мигрени. Она опубликовала в инстаграме видеозапись, на которой запечатлена с неким аппаратом на голове. Лере делали кондилографию. Это метод исследования височно-нижнечелюстного сустава.