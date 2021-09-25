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Вовк: «Какое счастье, что у меня нет собственных детей!»

Ирина Лебедева
17 минут назад

Известная телеведущая Ангелина Вовк была гостьей Леры Кудрявцевой в телепередаче «Секрет на миллион» на НТВ. Вовк раскрыла многие тайны своей личной жизни, отвечая на вопросы Кудрявцевой, - пишут news.ru.

Ангелина Вовк назвала счастьем отсутствие детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В том числе, она объяснила, почему так и не родила детей ни в одном из браков. Как оказалось, когда она была в первом семейном союзе с диктором Геннадием Чертовым, она думала о ребенке. Но беременность оказалась внематочной. После этого случая зачать ребенка так и не получалось.

Правда, если ранее Ангелина по этому поводу огорчалась, то со временем ее мнение изменилось. Так, сейчас она уверена, что это было к лучшему. Возможно, этому поспособствовали скандалы в звездных семьях, которые с развитием социальных сетей стали общеизвестны.

Во всяком случае, Вовк искренне призналась Лере:

«Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!»

Знаменитая телеведущая не одинока – у нее есть близкий друг, который гораздо моложе ее, а также две крестницы – Ангелина и Анна, которых она любит, как собственных внучек.

Ранее Ангелина Вовк и Юлиан приняли участие в съемках телешоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым». При этом артист не отходил от своей спутницы и даже поцеловал ее. Их тесное общение спровоцировало слухи о романе. Юлиан посетовал, что в СМИ «без него его женили».

«Мы дружим с Ангелиной Вовк уже 30 лет, она ведет мои большие концерты. Я действительно с нежностью и уважением отношусь к Ангелине Михайловне. Она любит мои песни. Из-за злосчастной пандемии мы давно не виделись, встретились на съемках, нас сфотографировали и понеслось...», - пояснил артист.

Шоу-бизнес,Геннадий Чертов,Ангелина Вовк,Андрей Малахов,Лера Кудрявцева,НТВ,
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