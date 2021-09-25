Орбакайте поделилась забавным видео со съемок

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram видео со съемок четвертой части комедии «Любовь-морковь».
На записи Орбакайте никак не удается произнести реплику. После двух неудачных попыток Кристина и ее партнер Гоша Куценко начинают смеяться.
«Снимаясь в комедии, всегда готова посмеяться над собой. Рабочие моменты со съёмок «Любовь-Морковь 4», - написала Орбакайте.
Видео пришлось по душе поклонникам актрисы и певицы.
«Смешинка в рот попала! Молодец, что делитесь такими позитивными моментам за кадром!», «Приятно смотреть на то, что останется за кадром. А фильм очень-очень жду!», «Жду фильм, чтобы посмеяться вместе с вами!», «Посмотрела несколько раз, ну очень смешно!», «Чем больше смотрю, тем смешнее», - написали Орбакайте в комментариях.
Первый фильм «Любовь-морковь» вышел в 2007 году. В 2008 и 2011 годах были сняты вторая и третья часть истории о поменявшихся телами супругах в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко.