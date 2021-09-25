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«Чем больше смотрю, тем смешнее»: Орбакайте поделилась забавным видео со съемок

Вероника Полынина
1 час назад

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram видео со съемок четвертой части комедии «Любовь-морковь».

Орбакайте поделилась забавным видео со съемок
Фото: InstagramInstagram

На записи Орбакайте никак не удается произнести реплику. После двух неудачных попыток Кристина и ее партнер Гоша Куценко начинают смеяться.

«Снимаясь в комедии, всегда готова посмеяться над собой. Рабочие моменты со съёмок «Любовь-Морковь 4», - написала Орбакайте.

Видео пришлось по душе поклонникам актрисы и певицы.

«Смешинка в рот попала! Молодец, что делитесь такими позитивными моментам за кадром!», «Приятно смотреть на то, что останется за кадром. А фильм очень-очень жду!», «Жду фильм, чтобы посмеяться вместе с вами!», «Посмотрела несколько раз, ну очень смешно!», «Чем больше смотрю, тем смешнее», - написали Орбакайте в комментариях.

Первый фильм «Любовь-морковь» вышел в 2007 году. В 2008 и 2011 годах были сняты вторая и третья часть истории о поменявшихся телами супругах в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Гоша Куценко,
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