Орбакайте поделилась забавным видео со съемок

«Смешинка в рот попала! Молодец, что делитесь такими позитивными моментам за кадром!», «Приятно смотреть на то, что останется за кадром. А фильм очень-очень жду!», «Жду фильм, чтобы посмеяться вместе с вами!», «Посмотрела несколько раз, ну очень смешно!», «Чем больше смотрю, тем смешнее», - написали Орбакайте в комментариях.