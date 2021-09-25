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«Оригинальный подарок»: Мерзликин прокомментировал фейк о разводе

Вероника Полынина
1 час назад

СМИ развели актера Андрея Мерзликина с женой. Заслуженному артисту России пришлось давать опровержение в Instagram.

«Оригинальный подарок»: Мерзликин прокомментировал фейк о разводе
Фото: InstagramInstagram

Поклонники Мерзликина обнаружили в картотеке одного из районных судов Москвы информацию о его разводе с супругой Анной Мерзликиной. Новость появилась в средствах массовой информации, однако позже выяснилось, что речь шла об однофамильцах звезды «Бумера». При этом подавшая на развод Анна Мерзликина родилась в один день с женой артиста.

Андрей Мерзликин назвал новость о своем разводе «желтой» и пожаловался, что ему весь день звонят журналисты с просьбой дать комментарии о расставании с супругой.

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«День рождения у Анны действительно 23 сентября, но отмечала она его походом не в загс, а в ресторан! И подавала она не заявление на развод, а на чай официантам, которые помогли ей отметить праздник весело, как и заслуживает «жена звезды, родившая ему четверых детей», - сыронизировал Мерзликин.

По словам актера, они с женой воспринимают инцидент «как оригинальный подарок ко дню рождения».

48-летний Андрей Мерзликин – российский актер театра и кино, известен ролями в фильмах и сериалах «Бумер», «Качели», «Жмурки», «Охота на пиранью», «Обитаемый остров», «Утомленные солнцем 2», «Молодежка», «Хождение по мукам», «Годунов», «Последний министр» и др.

Андрей и Анна Мерзликины женаты с 2006 года и воспитывают четверых детей.

Шоу-бизнес,Андрей Мерзликин,
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