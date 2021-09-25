Это все твои словечки, Ксюш: Виторган подловил экс-жену

Актер Максим Виторган подшутил над бывшей женой Ксенией Собчак, напомнив ей о фразах, которые она часто употребляла, а сейчас старается избегать людей, которые их произносят.
«Составила список слов-маркёров по которым безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам «магический коучинг» или шапочку из фольги. Не благодарите. Оплата по сердцу!» - написала Собчак в Instagram.
Максим Виторган, изучив список, заметил, что многие из этих фраз раньше любила произносить и сама Ксения.
«Ксюш, ну, положим, „Я вас услышал“ — это что-то чиновничье, но „До мурашек“? „Я на детоксе“? „Просто побудь с этим“? „Давай стремиться друг к другу“? „Отпусти это“? „Я в принятии“? Это все вошло в мой словарь вместе с тобой!» — написал Виторган в комментарии к посту экс-супруги.
Собчак и Виторган поженились в 2013 году, в 2016-м у них родился сын Платон, а в 2019-м супруги развелись. В сентябре 2019 года Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Виторган встречается с актрисой и певицей Нино Нинидзе.