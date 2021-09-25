"Есть место и гроб": Шура рассказал о подготовке к собственным похоронам

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, заявил, что уже подготовился к собственным похоронам – у него есть место на кладбище и даже гроб. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

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В начале 2000-х годов исполнитель хита «Ты не верь слезам» едва не умер от рака. По его словам, его здоровье подорвали проблемы с алкоголем и наркотиками. После выздоровления Шура решил начать жизнь заново, однако в прошлом году у него снова начались проблемы со здоровьем. Певец обратился к медикам из-за изжоги и одышки, врачи обнаружили опухоль в желудке, удалили ее, а позже выяснилось, что она была злокачественной.

«Я бывший онкобольной. Я бывший наркоман, как все знают. Я очень боюсь патологии. Я очень боюсь», - признался Шура.

Музыкант заблаговременно начал готовиться к своим похоронам. По словам Шуры, он владеет участком на Даниловском кладбище в Москве, который ему подарил давний поклонник.

«И место, и гроб подарил мне двухдверный. И березку уже посадили у меня на кладбище на моем месте, которое для меня. Это стоит до хрена!» - поделился певец.

По задумке музыканта, после его смерти элементы кованой кровати, созданной по его собственному дизайну, пустят на ограду могилы.

«Это моя кровать, на которой я сегодня сплю, завтра мне ляжет на мою могилку. Бабульки, когда мы заносили ее в очередную мою квартиру, сидели у подъезда и говорили: смотри, говорит, Шурочка, какой, уже оградку домой понес», - рассказал певец.