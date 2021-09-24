СМИ сообщили о возможном возвращении в театр вдовы Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская может захотеть вернуться в театр «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», однако в труппе не допускают даже мысли об этом, пишет News.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Художественный руководитель театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» (бывший Театр Джигарханяна) Сергей Газаров подтвердил изданию возвращение ряда сотрудников в труппу. Среди них - актер Алексей Шевченков, который служил в театре с 1997 по 2010 год. В беседе с NEWS.ru он сказал, что с удовольствием согласился на предложение вернуться, так как театр для него – «родные стены».

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Как сообщает издание, возможно, в театр также захочет вернуться бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. News.ru напомнило, что в 2008 году она пришла работать аккомпаниатором, потом стала заведовать музыкальной частью, в 2015 году была назначена директором. В 2016 году она стала женой 80-летнего Джигарханяна.

Сотрудник театра на условиях анонимности сообщил изданию, что в труппе даже мысли не допускают, что Цымбалюк-Романовская может вернуться.

«Возвращение Виталины? Нет, пока этого не планируется. И если честно, то даже упоминание ее имени в стенах театра нежелательно», - сказал собеседник издания.

Он пояснил, что имя бывшей жены Джигарханяна связано со скандалами, судами и телешоу, а театр намерен двигаться в сторону творчества.

По его словам, Цымбалюк-Романовская в должности директора создавала невыносимые условия для многих сотрудников.

«Во многом из-за нее из нашего театра уволились и Алексей Шевченков, и Елена Ксенофонтова, и Андрей Мерзликин, и Стас Дужников, и другие потрясающие ребята, которые прошли огромный творческий путь с Арменом Борисовичем до появления в театре и в его жизни Виталины», - пояснил сотрудник театра.

Он считает, что вряд ли Цымбалюк-Романовская будет просить вернуться в театр, так как понимает, что труппа все помнит.

«Да и на какую должность она сможет претендовать? Ставка заведующего музыкальной частью занята, а директорскую должность ей не доверят, — сказал собеседник издания.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская поженились в 2016 году.

Уже осенью 2017 года появилась информация, что Джигарханян не пускает супругу в квартиру, обвиняет ее в воровстве.