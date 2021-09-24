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Экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал историю хита «Люби меня»

Елена Прошина
1 час назад

Участник группы «Отпетые мошенники» Том Хаос рассказал на шоу «Хит-Сториз», как родился один из главных хитов коллектива «Люби меня». Анонс нового выпуска показали в эфире телеканала «Муз-ТВ».

Экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал историю хита «Люби меня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложно было работать программу, так как у нас не было ни одной медленной песни. Нам важен был этот медляк, некая техническая пауза, чтобы остановить движ и просто передохнуть», – отметил Том Хаос.

Несмотря на такое отношение музыкантов к треку, он оказался очень востребованным у публики, принося музыкантам прибыль более 20-ти лет. При этом песня создала немало проблем в группе, поскольку неоднократно становилась причиной раздора между коллективом и их продюсером Евгением Орловым.

Напомним, что в августе Том Хаос заявил о своем решении подать в суд на своего коллегу Сергея Аморалова. Согласно его заявлению, после ухода из «Отпетых мошенников» группа продолжила выступать с песнями, на которых использовался голос артиста.

По словам Хаоса, на время выступления в татарском городе Мамадыш в коллектив взяли другого человека, который просто «открывает рот» под фонограмму в его исполнении.

Шоу-бизнес,Сергей Аморалов,Евгений Орлов,
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