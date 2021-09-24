Матлюба Алимова ушла жить в Сретенский монастырь

Киноактриса Матлюба Алимова, известная по роли в картине "Возвращение Будулая", из-за несчастий в личной жизни пришла к христианской вере и ушла жить в Сретенский монастырь. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Знаменитая актриса Матлюба Алимова была звездой советского кинематографа, однако спустя некоторое время артистка пропала с экранов, и о ее судьбе ничего не было слышно долгие годы.

Как выяснилось, Алимова в Сретенском монастыре, игумен которого Тихон когда-то учился во ВГИКе с радостью и принял актрису. Она рассказывала, что в свое время ее спасла именно вера.

"Не было бы духовной жизни, я давно бы спилась или в петлю влезла",

— призналась Матлюба.

В последние годы Алимова также сдружилась со своим однокурсником Леонидом Каюровым, который, как и она, ушел в церковь, ставь дьяконом.

О своей былой славе Матлюба Алимова предпочитает не вспоминать:

"У актеров такая участь, что слава может прийти и уйти. Я не вижу в этом большой беды".

Что касается личной жизни, то Матлюба была замужем всего однажды. С супругом Муратом Ахметовым она познакомилась во ВГИКе, когда он был еще студентом режиссерского факультета. Однако из-за его ревности, причем часто беспричинной, пара приняла решение развестись.

"Самый невинный мужской взгляд в мою сторону приводил его в бешенство. А мне приходилось оправдываться. Мерзко, унизительно, несправедливо! Мурат сильно постарался, чтобы испортить наши отношения. Я человек преданный, мягкий, и меня надо действительно очень жестоко обидеть, чтобы выпасть из моей жизни навсегда",