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Певицу Нюшу ограбили в Испании

Анна Безрукова
19 минут назад

Известную российскую певицу Нюшу (Анну Шурочкину) обокрали, когда она находилась с семьей на отдыхе в Барселоне. Как уточнила артистка, злоумышленники разбили стекло в ее автомобиле и унесли сумки с вещами и документами из багажника.

Певицу Нюшу ограбили в Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока мы прогуливались и фотографировались в парке, нашу машину ограбили. Мы пришли и увидели, что заднее стекло разбито и багажник, где находились сумки с вещами и документами, пустой», — цитирует Нюшу 5-tv.ru.

Исполнительница рассказала, что ей с супругом, Игорем Сивовым, пришлось обратиться в российское консульство в Барселоне, чтобы оформить временные документы. Нюша пояснила, что относится к таким происшествиям философски. По ее словам, для нее и мужа это стало неким «обнулением», так как потребовалось оформлять заново множество документов.

Ранее, в конце июля Нюша сообщила о своей беременности. Певица станет матерью во второй раз — вместе с мужем они уже занимаются воспитанием двухлетней дочери Симбы. Нюша также добавила, что легко переносит беременность. Она практикует йогу, путешествует и ходит на тусовки.

А в конце августа сообщалось, что, что беременная певица Нюша с семьей находится на отдыхе в пятизвездочном отеле на Кипре. А чтобы весело провести время артистка выкладывает в свой Инстаграм забавные кадры с дочерью Симбой. На одном из последних роликов Нюша объяснила наследнице, как правильно флиртовать с молодыми людьми.

Шоу-бизнес,Анна Шурочкина,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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