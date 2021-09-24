Бен Аффлек отписался от Дженнифер Лопес в соцсетях

Поклонники пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес заметили, что актер отписался от своей второй половинки в Instagram.

Еще некоторое время назад все обсуждали воссоединение и с интересом наблюдали за развитием отношений Аффлека и Лопес. А не так давно они и вовсе впервые вышли в свет в качестве пары после 17-летнего разрыва — влюбленные посетили 78-й Венецианский кинофестиваль. До этого их также замечали вместе на прогулке, показах мод и на благотворительном мероприятии Института Костюмов Met Gala.

Несмотря на то, что Аффлек отписался от своей возлюбленной, в профиле Лопес до сих пор осталась их единственная опубликованная совместная фотография. Хотя стоит отметить, что после разрыва Дженнифер с Алексом Родригесом, певица не сразу удалила из профиля Instagram общие снимки.

Некоторые поклонники пары предполагают, что пара все же разорвала отношения из-за напряженных графиков, поскольку вскоре Аффлеку предстоит отъезд в Техас, где начнутся съемки драмы "Призрачная армия", где актер выступает не только в качестве главного героя, но и продюсера. Дженнифер также в скором времени, а именно в октябре, ждет поездка в Канаду, чтобы принять участие в съемках триллера "Мать".

В любом случае, фанаты не перестают надеяться, что это лишь временная разлука их любимой пары, и вскоре Аффлек и Лопес это подтвердят очередной совместной фотографией или выходом в свет.