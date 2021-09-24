Николаса Кейджа приняли за бездомного и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе. Актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Видео произошедшего опубликовало издание The Sun.

На записи босоногий Кейдж в леопардовых штанах пытается поговорить с женщиной, которая попросила его покинуть ресторан. Позже артиста выпроводил темнокожий охранник. Актер попытался вернуться в заведение, но его не пустили.

Позже свидетели произошедшего заявили, что пьяного актера перепутали с бездомным, хотя возможно причиной послужило поведение актера. По словам сотрудников ресторана, Кейдж выпил дорогой виски и несколько шотов текилы.

У актера и правда есть проблемы с алкоголем. Он неоднократно попадался в руки полиции в нетрезвом виде. Даже в биографической книге актрисы Кэтлин описано два случая, когда Кейджа ловили пьяным за рулем.

Также известно, что у Кейжа были обнаружены проблемы с налогами. Актер задолжал государству более шести миллионов долларов. В прошлом году он через суд уже улаживал налоговый спор, за что заплатил 700 тысяч долларов.

Позже голливудский актер окончательно лишился особняка из-за проблем с налогами. Более десяти лет назад дом выставили на продажу, но Кейдж не прекращал искать возможность его выкупа.