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Киркоров поддержал Малькова в споре с экс-женой и подарил сумку

Елена Прошина
1 час назад

Музыкант Филипп Киркоров встал на сторону Романа Малькова и его супруги актрисы Анастасии Макеевой в споре с бывшей женой бизнесмена Светланой Мальковой. На своей странице в Instagram Мальков опубликовал их совместный снимок, а также рассказал, что Киркоров поддержал его и подарил ему сумку.

Киркоров поддержал Малькова в споре с экс-женой
Фото: ТАССТАСС

«Спасибо, Филипп Киркоров, за добрые слова и за напутствие. Крепко держу и буду держать еще крепче свою красавицу. И да, спасибо за сумку», – подписал бизнесмен свою публикацию.

Комментаторы тоже поддержали Малькова и Макееву.

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«Будьте счастливы и любимы», «Всех благ вам», «Филипп Бедросович плохого не посоветует», – писали подписчики бизнесмена.

Напомним, что 38-летний Роман Мальков расстался со своей супругой Светланой ради Макеевой. В мае актриса и бизнесмен сыграли свадьбу. Однако от прошлого брака у Малькова остались четверо детей. Старший сын переехал жить к отцу и мачехе, а остальные дети продолжают жить с матерью.

История трудного развода получила широкую огласку в СМИ. Светлана обвиняет Анастасию в разрушении семьи, а также в том, что актриса не дает Роману общаться с детьми. Сам же Мальков заявляет, что его бывшая жена лжет и пытается заработать на ситуации.