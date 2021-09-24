Киркоров поддержал Малькова в споре с экс-женой

Музыкант Филипп Киркоров встал на сторону Романа Малькова и его супруги актрисы Анастасии Макеевой в споре с бывшей женой бизнесмена Светланой Мальковой. На своей странице в Instagram Мальков опубликовал их совместный снимок, а также рассказал, что Киркоров поддержал его и подарил ему сумку.
«Спасибо, Филипп Киркоров, за добрые слова и за напутствие. Крепко держу и буду держать еще крепче свою красавицу. И да, спасибо за сумку», – подписал бизнесмен свою публикацию.
Комментаторы тоже поддержали Малькова и Макееву.
«Будьте счастливы и любимы», «Всех благ вам», «Филипп Бедросович плохого не посоветует», – писали подписчики бизнесмена.
Напомним, что 38-летний Роман Мальков расстался со своей супругой Светланой ради Макеевой. В мае актриса и бизнесмен сыграли свадьбу. Однако от прошлого брака у Малькова остались четверо детей. Старший сын переехал жить к отцу и мачехе, а остальные дети продолжают жить с матерью.