Киркоров поддержал Малькова в споре с экс-женой

Музыкант Филипп Киркоров встал на сторону Романа Малькова и его супруги актрисы Анастасии Макеевой в споре с бывшей женой бизнесмена Светланой Мальковой. На своей странице в Instagram Мальков опубликовал их совместный снимок, а также рассказал, что Киркоров поддержал его и подарил ему сумку.