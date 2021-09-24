Максакову отправили на психиатрическую экспертизу

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным. Но, как мы помним по предыдущему случаю, результаты усердной и кропотливой работы экспертов судья Кузьмичев может запросто проигнорировать (не транжиря время и деньги налогоплательщиков на изучение всякой заумной писанины), и, руководствуясь исключительно внутренним предубеждением, вынести ошеломляющий по новизне и неожиданности вердикт», – заявила Максакова в беседе с журналистами.