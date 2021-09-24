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«Первые минуты был шок»: беременную Нюшу с мужем ограбили в Испании

Вечерняя Москва
13 минут назад

Арендованную машину певицы Нюши ограбили в Барселоне, пока она с супругом Игорем Сивовым и дочкой Симбой была на экскурсии. Об этом супруги сообщили в своих блогах в Instagram.

«Первые минуты был шок»: беременную Нюшу с мужем ограбили
Фото:  instagram/nyusha_nyusha instagram/nyusha_nyusha

Злоумышленники разбили стекло в салоне и вскрыли багажник автомобиля, откуда забрали все документы россиян, их сумки с вещами и деньги. Ирония судьбы заключается в том, что гид перед началом экскурсии спросил, не осталось ли у них в машине ничего ценного, и они ответили, что нет. В результате лишились самого важного, что может быть для иностранцев за рубежом.

— Первые 2–3 минуты у нас был шок, особенно насчет паспортов. Что делать? Барселона славится тем, что камер на улицах нет, полицейских нет, и они на места не приезжают. Ты сам должен явиться в полицейский участок, — рассказал Сивов.

В настоящий момент ничего из похищенного найти не удалось, а певице и ее родственникам выдали временные документы. Паспорта им придется восстанавливать уже в России.

Нюша и ее супруг решили отнестись к этому неприятному инциденту философски, решив, что для них это станет символом обнуления.

Нюша высказала мнение о громком конфликте Егора Крида и Вали Карнавал. Она отметила, что, несмотря на множество вопросов к Егору, она продолжает относиться к нему с уважением. При этом артистка пояснила, что не имеет привычки лезть в чужую личную жизнь.

Шоу-бизнес,Крид,
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