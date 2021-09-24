Стало известно, сколько Киркоров тратит на наряды и недвижимость

Певец Филипп Киркоров каждый год тратит на дизайнерские наряды почти 130 миллионов рублей. Сейчас у него около 300 тысяч единиц одежды. Места, где ее можно хранить, у певца тоже хватает – он владеет несколькими роскошными домами в России и за границей. Об этом пишет «Пятый канал».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает издание, пентхаус площадью 500 квадратных метров в историческом центре Москвы, который певец недавно приобрел, стоит 1 миллиард рублей. Его соседка – Алла Пугачева, ее апартаменты расположены на том же этаже.

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«Закрытая территория, попасть туда практически невозможно. Когда смотришь фотографии внутреннего убранства, это представляет собой как некий замок, ну и соответствует, конечно, стоимости», — приводит издание слова эксперта по недвижимости Олега Бендрикова.

Певица Анастасия Крайнова уверена, что Киркоров может себе позволить купить и не одну такую квартиру, так как много работает, постоянно ездит на гастроли.

Как выяснило издание, певец владеет еще двумя квартирами в этом же комплексе. Сначала он приобрел здесь апартаменты площадью 200 квадратных метров, сделал там дизайнерский ремонт. Затем выкупил квартиру по соседству.

Дизайнер Наталья Волошина рассказала изданию, что в одной из квартир певца много обманок: зеркальная гостиная, через которую, нажав кнопку, можно попасть в кабинет, двери, которые не похожи на двери.

«Полы были из таких сот с бронированным закаленным стеклом с подсветкой. Мы ходили по этому полу и вантузом открывали каждое стекло, а там в ячейке стояли его концертные туфли невероятной красоты», — добавила Волошина.

Есть у певца недвижимость и в других странах. Так, на острове Крит в Греции ему принадлежит шикарный особняк. Его он приобрел в 2020 году, как оценивают эксперты, за 870 миллионов рублей.

«Греческая вилла! В греческом зале, в греческом зале! Все белое-белое, зановески белые. Много спален, большие ванные комнаты, душевые. Очень сексуально все», — цитирует издание артиста.

Также у Киркорова есть вилла в Болгарии и шикарный дом в престижном районе Майами, где пол выложен натуральным мрамором, а стены украшены дизайнерскими зеркалами.

Несмотря на большое количество дорогой заграничной недвижимости, большую часть времени певец проводит дома в Подмосковье, где на территории есть теннисный корт, фонтан, гараж на две лодки, беседка-ротонда и собственная часовня. Как пишет издание, стоимость этой недвижимости составляет почти 879 миллионов рублей.

Еще одна страсть Киркорова – одежда. Его личный стилист Арсен Айрапетов в одном из интервью рассказал, что певец тратит каждый год на дизайнерские наряды почти 130 миллионов рублей.

«1250 квадратных метров гардероб у нас. Я его называю Нарния. 300 тысяч единиц одежды у него», - уточнил Айрапетов.

Как рассказал стилист певца, когда он впервые приехал к Киркорову домой, был в шоке.

«Представляете, квартира, которая просто обложена одеждой. Комнаты все, гардеробная в одежде, ванная в одежде, спальня в одежде, все гостевая комната в одежде. Я на это все смотрю, и сначала это был такой страх. Как это все, весь этот хаос сформировать и структурировать», — рассказал он.

Как отмечает издание, недавно Киркоров вернулся из Италии, где также купил несколько комплектов одежды.

«Я не ставлю себе задачу обязательно потратить. Я даже еду иногда на шоппинг с целью не потратить, а сэкономить. Но у меня это плохо получается», — прокомментировал Киркоров.