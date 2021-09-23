В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Это сложный момент»: Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева

Елена Прошина
30 минут назад

Кинопродюсер и президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский коротко рассказал о состоянии режиссера Андрея Звягинцева. На своей странице в Instagram он попросил поклонников и журналистов дать семье кинодеятеля передохнуть от вопросов, чтобы сосредоточиться на его здоровье.

«Это сложный момент»: Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это сложный момент. Но оптимистичный», – написал Роднянский.

Продюсер рассказал, что его семью, друзей и близких осаждают журналисты, а ему и сотрудникам регулярно приходится отвечать на звонки и письма.

«Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье», – написал он.

Отдельно Роднянский отметил помощь родным Звягинцева, в том числе от крупнейших бизнесменов и политиков. Он обещал назвать всех поименно и поблагодарить, когда «все испытания останутся за спиной.

«Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссёра», – добавил продюсер.

Напомним, что Звягинцева госпитализировали в больницу еще в июне. Врачи диагностировали у режиссера легочную эмболию, а в конце июля выписали. Однако вскоре его состояние вновь ухудшилось, и тогда родные приняли решение о лечении режиссера в немецкой клинике. Медики обнаружили у него поражение 90% легких, после чего ввели в искусственную кому.

23 сентября стало известно, что Звягинцева вывели из медикаментозного сна, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Шоу-бизнес,Александр Роднянский,Андрей Звягинцев,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители