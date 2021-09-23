«Это сложный момент»: Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева

Кинопродюсер и президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский коротко рассказал о состоянии режиссера Андрея Звягинцева. На своей странице в Instagram он попросил поклонников и журналистов дать семье кинодеятеля передохнуть от вопросов, чтобы сосредоточиться на его здоровье.

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«Это сложный момент. Но оптимистичный», – написал Роднянский.

Продюсер рассказал, что его семью, друзей и близких осаждают журналисты, а ему и сотрудникам регулярно приходится отвечать на звонки и письма.

«Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье», – написал он.

Отдельно Роднянский отметил помощь родным Звягинцева, в том числе от крупнейших бизнесменов и политиков. Он обещал назвать всех поименно и поблагодарить, когда «все испытания останутся за спиной.

«Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссёра», – добавил продюсер.

Напомним, что Звягинцева госпитализировали в больницу еще в июне. Врачи диагностировали у режиссера легочную эмболию, а в конце июля выписали. Однако вскоре его состояние вновь ухудшилось, и тогда родные приняли решение о лечении режиссера в немецкой клинике. Медики обнаружили у него поражение 90% легких, после чего ввели в искусственную кому.