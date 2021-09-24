Жена актера Андрея Мерзликина подала на развод

Столичный суд зарегистрировал исковое заявление о расторжении брака Андрея и Анны Мерзликиных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Нагатинского суда.

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Как уточнили в суде, иск пока не принят к производству.

На развод подала Анна Мерзликина, заявление было зарегистрировано в четверг, 23 сентября.