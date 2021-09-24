Жена актера Андрея Мерзликина подала на развод

Столичный суд зарегистрировал исковое заявление о расторжении брака Андрея и Анны Мерзликиных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Нагатинского суда.
Как уточнили в суде, иск пока не принят к производству.
На развод подала Анна Мерзликина, заявление было зарегистрировано в четверг, 23 сентября.
Андрей Мерзликин - российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий. Заслуженный артист РФ и дважды лауреат премии ФСБ. Широкую известность Мерзликин приобрел после выхода фильма «Бумер». В браке со своей супругой актер находится с 2006 года, у пары четверо детей.