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Жена актера Андрея Мерзликина подала на развод

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад

Столичный суд зарегистрировал исковое заявление о расторжении брака Андрея и Анны Мерзликиных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Нагатинского суда.

Жена актера Андрея Мерзликина подала на развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в суде, иск пока не принят к производству.

На развод подала Анна Мерзликина, заявление было зарегистрировано в четверг, 23 сентября.

Андрей Мерзликин - российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий. Заслуженный артист РФ и дважды лауреат премии ФСБ. Широкую известность Мерзликин приобрел после выхода фильма «Бумер». В браке со своей супругой актер находится с 2006 года, у пары четверо детей.

Шоу-бизнес,Андрей Мерзликин,ФСБ,
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