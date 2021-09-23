В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пригожин объяснил, почему его не любит Бузова

Анна Безрукова
17 минут назад

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию NEWS.ru, что Ольга Бузова перестала здороваться с ним после того, как он выдал ее секрет. Телеведущая и актриса обиделась на продюсера, который рассказал журналистам, что до того, как пригласить ее на роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакль «Чудесный грузин», художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков предлагал эту работу супруге Пригожина — певице Валерии. Но из-за загруженности в других проектах Валерия отказалась участвовать в постановке.

Пригожин объяснил, почему его не любит Бузова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того, как я рассказал журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ имени Горького из-за меня, Ольга в ответ на мои слова обиделась и больше со мной не здоровается», — поделился Пригожин.

Также продюсер добавил, что ему «в принципе все равно», здоровается Бузова с ним или нет, но в будущем он намерен воздерживаться от разговоров о ее деятельности, чтобы не вызвать негативную реакцию с ее стороны.

Ранее Пригожин в беседе с NEWS.ru выступил в поддержку Ларисы Долиной, заявившей, что исполнительницы вроде Вали Карнавал не должны присутствовать на эстраде. Он отметил, что Долина не унизила блогера, когда сравнила ее с «куклой из пластика», а только выразила личное мнение о ее профессиональных способностях как певицы.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Валерия,Иосиф Пригожин,Ольга Бузова,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители