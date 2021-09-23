Пригожин объяснил, почему его не любит Бузова

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию NEWS.ru, что Ольга Бузова перестала здороваться с ним после того, как он выдал ее секрет. Телеведущая и актриса обиделась на продюсера, который рассказал журналистам, что до того, как пригласить ее на роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакль «Чудесный грузин», художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков предлагал эту работу супруге Пригожина — певице Валерии. Но из-за загруженности в других проектах Валерия отказалась участвовать в постановке.

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«После того, как я рассказал журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ имени Горького из-за меня, Ольга в ответ на мои слова обиделась и больше со мной не здоровается», — поделился Пригожин.

Также продюсер добавил, что ему «в принципе все равно», здоровается Бузова с ним или нет, но в будущем он намерен воздерживаться от разговоров о ее деятельности, чтобы не вызвать негативную реакцию с ее стороны.