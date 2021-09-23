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Дмитрию Певцову нашли способ совмещать Думу с театром

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Ставшему депутатом Госдумы актеру Дмитрию Певцову придется уйти из штата театра Ленкома и перейти на разовые контракты. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал директор Ленкома Марк Варшавер.

Певцову нашли способ совмещать Думу с театром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Певцов победил по одномандатному Медведковскому округу 200 Москвы и вошел в новый состав нижней палаты.

Актер задействован в шести спектаклях Ленкома — «Юнона и Авось», «Женитьба Фигаро», «Женитьба», «Фальстаф», «Все оплачено» и «Аквитанская львица». В ближайшее время ему также будут предложены роли еще в двух спектаклях, рассказал директор театра Марк Варшавер.

Он подчеркнул, что, даже став народным избранником, Дмитрий Певцов имеет право продолжать играть. «Вот если бы он был худруком или директором театра, тогда он не имел бы права занимать эти должности. Сейчас мы прорабатываем правовой механизм — на основании какого договора он будет работать в Ленкоме», - пояснил Марк Варшавер.

По его словам, скорее всего, Певцову придется покинуть штат театра и по примеру депутата Мосгордумы Евгения Герасимова перейти на разовые договоры.

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